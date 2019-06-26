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Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Çubuk- Şabanözü yolu Çankırı Bulvarı Samurkent Parkı önünde meydana geldi. Yunus Cerit yönetimindeki 06 FY 5437 plakalı ambulans, Çankırı Bulvarı ve Beşparmak Caddesi'nin kesiştiği yolda, Şaziye Yılmaz yönetimindeki 06 BIZ 709 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kazada, sürücüler Yılmaz, Cerit, ambulastaki sağlık görevlileri Tayfun Tekin, Merve Kızıl ile otomobildeki Yiğit Yılmaz ve Berrak Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıÇubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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