Çubuk'ta hafif ticari araç ağaca çarptı: 5 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Bulvarı'nde meydana geldi. Çubuk'tan şehir merkezi yönüne giden Hanifi Korkmaz yönetimindeki 06 HA 9570 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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