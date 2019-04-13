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Çubuk'ta sokak köpeklerinin ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: - "Bu vahşet bizi derinden üzmüştür. Vicdana sığmayan bu olayda 16'sı yavru 26 köpeğin öldürüldüğü tespit edilmiştir" - "Olayın aydınlanması için ekiplerimizi inceleme ve araştırma yapmaları amacıyla derhal görevlendirdik"

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide çöp torbalarına konulmuş onlarca köpek ölüsü bulunmasına ilişkin, ekipleri inceleme ve araştırma yapmaları için derhal görevlendirdiklerini bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle belediyenin tüm birimlerinin bu vahşetin ortaya çıkarılması için seferber edildiğini söyledi.

Hayvanların öldürülmesinin kabullenilemeyeceğini dile getiren Demirbaş, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

Demirbaş, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu vahşet bizi derinden üzmüştür. Vicdana sığmayan bu olayda 16'sı yavru 26 köpeğin öldürüldüğü tespit edilmiştir. Olayın aydınlanması için ekiplerimizi inceleme ve araştırma yapmaları amacıyla derhal görevlendirdik. Ayrıca talebimiz üzerine Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 9. Bölge Müdürlüğü yetkilerince otopsi için gerekli çalışma başlatıldı. Savcılığımız olayla ilgili soruşturma başlattı.

Veteriner ekiplerden aldığımız ilk bilgilere göre köpek ölülerinin üzerinde koku ve larvaların olduğu, olayın yaklaşık 10-15 günlük olduğu tahmin ediliyor. Bu konuda soruşturma nereye ulaşacaksa kime ulaşacaksa tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

İlgili kurumların soruşturmaları sonuçlanınca bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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