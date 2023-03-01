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Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın göğüs ve göbek dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

01.03.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen yapımları arasında yer alan Çukur dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın göğüs ve göbek dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

Bir dönem ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterini canlandıran, ardından Cam Tavanlar dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu açıklamıştı.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını alan oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderilerle sık sık adınan söz ettiriyor. Meli Bendeli şimdi de göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Cinsiyet değişimi sonrası göğüs ve dudak estetiği de yaptıran ünlü oyuncu, cesur kareleriyle gündemden düşmüyor.

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Son olarak iki göğsünün ortasına gül dövmesi yaptıran oyuncu dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşarak dövmesini sergiliyor.

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Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

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2020 yılında düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü alan Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı.

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