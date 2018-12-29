HABER

Çukurca'da 30 yıldır çıkılmayan tepede piknik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların 30 yıldır çıkmadığı Kiyeris Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Çukurca'da 30 yıldır çıkılmayan tepede piknik yaptılar Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların 30 yıldır çıkmadığı Kiyeris Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın da katıldığı yürüyüşte, polisler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar, tepede, doyumsuz manzara eşliğinde piknik yaptı. Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca 2'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Savcısı Elif Oğuz, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhun Doğan, kurum amirleri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 10.00 sıralarında hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyeris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe kaymakamlığı ve Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Kiyeris Tepesi'nde ekmek arası sucuk, çay ve su ikram edildi. 30 yıl aradan sonra Kiyeris Tepesi'ne çıkan vatandaşlar çok mutlu olduklarını söyledi. Çocuklar tepede kar topu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı. Güzel bir gün yaşadıklarını belirten Kaymakam Ayca, "Bugün havanın güzel olması itibarı ile askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir doğa yürüyüşü yapmaya karar verdik. Şu anda Çukurca'nın en hakim tepelerinden Kiyeris Tepesi'ndeyiz. Öğrencilerimizle konuşacağız, piknik yapacağız. Bunu birlik ve beraberliğimizi artıran bir aktivite olarak değerlendirdik. Çukurca, huzurun, barışın sağlandığı ve sağlandıktan sonra bu tarz güzel görüntülerin çıktığı bir yer. Biz bu şekilde devam edeceğini inanıyoruz" dedi. Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Abdul Kudüs Tunç ise daha önce sık sık çıktıkları Kiyeris Tepesi'ne 30 yıl aradan sonra yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tunç, "Şu anda çok güzel bir ortam var. Askerimizle, polisimizle Kaymakamımızla, Emniyet Müdürümüzle buradayız ve çok mutluyuz" dedi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı görevinden ayrıldıKenan Sofuoğlu'nun danışmanı görevinden ayrıldı
AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım ToplantısıAK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.