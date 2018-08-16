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Çukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 32 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek 142 konut ve spor komplekslerinin temeli, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Aycan'ın katıldığı törenle atıldı.

Çukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 32 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek 142 konut ve spor komplekslerinin temeli, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Aycan'ın katıldığı törenle atıldı. Kaymakam Ayca, "Memurlarımız buraya tayin oluyor ama ev bulamadıkları için ailelerini getiremiyor. Ben de buna çözüm bulmak için proje çalışması başlattım" dedi.
Çukurca ilçesi 22 Evler Mahallesi'nde, bölgeye tayini çıkan memur ve vatandaşlar için yapılacak 142 konut ve spor kompleklerinin temeli atıldı.Temel atma törenine, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt,İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkuzanoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Ayca, bölgeye tayini çıkan memurlar için inşa edilen 142 konutun temelini attıklarını belirterek, "Memurlarımız buraya tayin oluyor, ama ev bulamadıkları için ailelerini getiremiyor. Ben de buna çözüm bulmak için proje çalışması başlattım. Yer bulma konusunda sıkıntılı bir yer. Ama, çok güzel bir yerde yaklaşık 32 dönümlük arazi oluşturduk. Bu arazinin önemli bir kısmı spor kompleksi olacak. Spor kompleksinde futbol sahası, atletizm pisti, tenis kordu, voleybol, çocuk oyun grupları yer alacak. İlgili firma tarafından burada 42 adet 1+1, 28 adet 2+1 ve 72 adet 3+1 konutun temelini atıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından 142 konutun temeli, dualarla atıldı.

FOTOĞRAFLI

Çukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyorÇukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyorÇukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyorÇukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyor

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