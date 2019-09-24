HABER

Çukurova Belediyesindeki çifte cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Adana'da zabıta müdürü ve komiserini silahla öldürdüğü, amirini yaraladığı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserini silahla öldürdüğü, amirini yaraladığı iddia edilen sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Altuğ, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Öldürülen zabıta komiseri Habil Aykan'ın kızı Aysu Sevim Aykan, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerin avukatları da daha önceki duruşmada tanık olarak dinlenen 6 kişi hakkında rüşvet iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Sanık Altuğ ise savunmasında, daha önceki ifadelerinin dışında söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Altuğ’un tutukluluk halinin devamına, cezai ehliyetiyle ilgili Adli Tıp Kurumundan verilecek raporun beklenilmesine karar verdi

Bazı tanıklar hakkında müşteki avukatlarının suç duyurusu talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklarMahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar
Elma ağacı eylülde çiçek açtıElma ağacı eylülde çiçek açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukurova duruşma

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da, doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

Doğum günü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Adnan Oktar davasında dikkat çeken sözler: İnsan çamaşırını saklar!

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.