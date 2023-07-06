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Cuma hutbesi konusu ne zaman açıklanacak? Diyanet 7 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni

06.07.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi konusu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması beklenen açıklamanın detayları 7 Temmuz tarihi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma Hutbesi konu başlığının bugün beli olması bekleniyor. Yarın birçok kişi camilere akın edecek, eller semaya kalkacak dualar edilecek. Peki, Cuma hutbesi konusu ne zaman açıklanacak? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu ile ilgili detaylar...

Cuma hutbesi konusu ne zaman açıklanacak? Diyanet 7 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni

Cuma hutbesi konusu ile ilgili son dakika açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Hutbe Diyanet tarafından WORD belgesi, PDF dosyası ve MP3 olarak yayımlanacak. Geçtiğimiz hafta konu başlığı "Çocuklarımızın Üzerimizde Hakkı Var" olarak belirlenmişti. 7 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu ise merak konusu oldu. İşte 7 Temmuz 2023 Cuma hutbesi ile ilgili detaylar...

CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI MI? (7 TEMMUZ 2023)

Cuma hutbesi konusu henüz açıklanmadı.

7 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

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Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

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İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.


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