Cuma mesajları 2020: Koronavirüse karşı sağlık günler dileğiyle

Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyoruz ve elimizden geldiğince dışarı çıkmamaya ya da başkaları ile (hatta yakınlarımızla da) yan yana gelmemeye çalışıyoruz. İnsanlarla yüz yüze görüşmenin sıkıntılı olduğu bu dönemde de Cuma mesajları göndermek daha anlamlı ve özel oldu. Biz de bunu dikkate alarak yakınlarınıza bol sıhhatli günler dileyebileceğiniz özel Cuma mesajları hazırladık... Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek Cuma gününde, sevdiklerinizi Cuma mesajları ile mutlu edebilir, şu zor günlerde onları düşündüğünüzü gösterebilirsiniz. Özellikle uzakta olan sevdikleriniz özel günlerde hatırlanmak isterler ve bu nedenle onlara bu mübarek günde göndereceğiniz Cuma mesajları onlara moral olabilir. Mynet.com olarak en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden güzel mesajlar: ANLAMLI CUMA MESAJLARI Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim yapacağınız her türlü ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Bol sıhhatli günler dilerim... Cumamız mübarek dualarımız ve dileklerimiz kabul olsun… Sağlıklı günler dileğiyle...

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Sağlıklı günler dileğiyle. Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nisfina, mühürledim üstüne. Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya. Bol sıhhatli günler dilerim... Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin. Bol sıhhatli günler dilerim... İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Şu dünyadaki zamanımızın sağlıklı geçmesi dileğiyle. Cumanız Mübarek olsun, hijyene özen gösterelim. Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı, sıhhatli Cumalar. Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı sıhhatli Cumalar.

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı sağlıklı Cumalar. Unutmayın temizlik imandan gelir. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek ve sıhhatli olsun! Temizliğimize dikkat edelim, özellikle yaşlılarımızı koruyalım. Af dilemekten çekinmeyin, hiçbir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı, sıhhatli Cumalar. Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı ve sıhhatli Cumalar. Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) Hayırlı ve sağlıklı cumalar... Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Sağlıklı Cumalar Olsun... "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Hayırlı, sıhhatli, esenlikli Cumalar dilerim. Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması ve sıhhatli günler geçirmeniz dileğimle. Hâyırlı ve sağlıklı Cumalar. Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Biz kullarını sağlıktan mahrum etme. Hayırlı Cumalar... İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız mübarek ve sıhhatli Olsun. Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle; Hayırlı ve sıhhatli cumalar…

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar. Ettiğiniz her dua derdinize deva hastalığımıza şifa sevdiklerinize mutluluk ve huzur versin. Amin! Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.. O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle, bize sıhhatli ömürler bahşet. Amin! Hayırlı Cumalar. Varsın Olmasın hayatta her istediğimiz. Biz olana "elhamdulillah" Olmayana "eyvallah" Demesini biliriz. Hayırlı ve sağlıklı Cumalar. Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim, sıhhatiniz ömür boyu, dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar. Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar… Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin. İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah Allah’u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.Cuma namazı vaktinde alış-veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah. Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.’ Cumamız Mubarek olsun inşallah. Rabbim Rizasindan ayirmasin, iki dunyada da hayirlarla sonuç verecek ameller işlememizi nasip etsin. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.’ Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin.. Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş.’ Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin.. Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah . Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah’u Teala bilir.’ Cumamız Mubarek olsun inşallah. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı Cumalar. Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım