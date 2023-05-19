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CUMA MESAJLARI 2023! En güzel, resimli, anlamlı, dualı Cuma mesajları

19.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler aranıyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte binlerce Müslüman vatandaş, sevdiklerini ve ailelerinin bu özel gününü Whatsapp, Instagram, Facebook gibi sosyal medyalardan kutlamak için Cuma mesajlarını araştırıyor. Kısa, güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, en güzel, kısa, resimli ve anlamlı Cuma mesajı seçenekleri...

CUMA MESAJLARI 2023! En güzel, resimli, anlamlı, dualı Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri cuma gününde en sık aratılan konular arasında yer alıyor. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından sevdiklerine cuma mesajı gönderip "Cumanız mübarek olsun" mesajı atmak isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, Cumanız mübarek olsun mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs hayırlı cumalar mesajları...

CUMA MESAJLARI

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

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Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

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Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

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Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…

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Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

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Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

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İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

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Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

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Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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