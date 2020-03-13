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Cuma namazı farz mı vacip mi? Cuma namazı evde kılınabilir mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Corona virüs tehdidi nedeniyle insanların bir arada geldiği durumlar ve mekanlara yönelik bazı önemler alınıyor. Okullar tatil edildi, maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Vatandaşların bir kısmı cemaatle kılınan Cuma Namazı için ne yapma gerekir merak ediyor. Peki Cuma namazı evde kılınabilir, cuma namazı farz mı?

Cuma namazı farz mı vacip mi? Cuma namazı evde kılınabilir mi?

Türkiye’de alınan Corona virüs önemleri beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Kafası karışan vatandaşlar Corona virüs önlemleri ile ilgili sorularına cevap arıyor. Bunlardan biri de Cuma namazı hakkında. Mümkünse kalabalık mekanlardan uzak durulmasının tavsiye edilmesi Cuma Namazı ile ilgili soru işaretleri doğurdu?

CUMA NAMAZI FARZ MI VACİP Mİ?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kur'ân-ı Kerîm'in 62. sûresi, cuma namazından bahsettiği için Cuma sûresi olarak adlandırılmıştır. Bu sûrede yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah'ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lutfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulasınız" (el-Cum'a 62/9-10).

CUMA NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı öncelikle Türkiye’de Cuma namazı kılınmayacak söylentisini yalanladı. Ardında da kafalardaki soruya cevap vererek Cuma namazı ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Corona virüs salgınıyla ilgili olarak Cuma namazına ilişkin açıklama yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu yaptığı açıklamada "Corona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir." ifadelerini kullandı.


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