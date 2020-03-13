Cuma namazı farz mı vacip mi? Cuma namazı evde kılınabilir mi?

Türkiye’de alınan Corona virüs önemleri beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Kafası karışan vatandaşlar Corona virüs önlemleri ile ilgili sorularına cevap arıyor. Bunlardan biri de Cuma namazı hakkında. Mümkünse kalabalık mekanlardan uzak durulmasının tavsiye edilmesi Cuma Namazı ile ilgili soru işaretleri doğurdu?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kur'ân-ı Kerîm'in 62. sûresi, cuma namazından bahsettiği için Cuma sûresi olarak adlandırılmıştır. Bu sûrede yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah'ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lutfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulasınız" (el-Cum'a 62/9-10).
Diyanet İşleri Başkanlığı öncelikle Türkiye’de Cuma namazı kılınmayacak söylentisini yalanladı. Ardında da kafalardaki soruya cevap vererek Cuma namazı ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Corona virüs salgınıyla ilgili olarak Cuma namazına ilişkin açıklama yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu yaptığı açıklamada "Corona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir." ifadelerini kullandı.