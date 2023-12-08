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CUMA NAMAZI KILINIŞI: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri

08.12.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar merak konusu olurken birçok vatandaş da 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Cuma hutbesi konu başlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Biz, tek bir ümmetiz" olarak belirlendi. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

CUMA NAMAZI KILINIŞI: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri

Cuma namazının nasıl kılındığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Diyanet İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilin cuma namazı saat bilgisini yayımladı. İşte Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre adım adım cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

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Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. bHutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

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Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

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CUMA NAMAZI SAATLERİ (8 ARALIK 2023)

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:01
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:08
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:35
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:54
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:16
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:38
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:23
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:27
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:35

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