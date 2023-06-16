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CUMA NAMAZI KILINIŞI DİYANET: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kaç dakika sürer?

16.06.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu, bir cuma gününde daha vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kaç dakika sürer? İşte Diyanet'e göre adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KILINIŞI DİYANET: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kaç dakika sürer?

Cuma namazı kılınışı, bugün öğle namazı vaktinde camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma vakti İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Haziran 2023 cuma namazı İstanbul'da 13:10'da, Ankara'da 12:54'te, İzmir'de ise 13:17'de kılınacak. İşte cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma namazı erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

2 Rekat Cuma namazının farzı;

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat
Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat
İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

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4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı yoktur.

Yine de ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir.

Öte yandan cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Cuma namazı genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Bu durum tamamen cami hocasının kıldırma şeklinde göre değişmektedir.

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 16 HAZİRAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:10

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:54

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:17

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:09

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:44

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16 HAZİRAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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