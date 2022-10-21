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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 21 EKİM 2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ NELER?

21.10.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazının nasıl kılınacağının detaylarını derledik. 21 Ekim 2022 Cuma günü kılınacak cuma namazı saati müslümanlar tarafından merak ediliyor. İşlerini cuma namazı saatine göre ayarlamayı planlayanlar cuma saatini öğrenmek için arama butonlarını kullanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta cuma namazı için hutbe konusu belirliyor. Haberimizin devamında cuma namazının kaç rekat olduğu, nasıl kılındığı ve farz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 21 EKİM 2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ NELER?

21 Ekim 2021 Cuma günü kılınacak cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazının kaç rekat olduğu, farz olup olmadığı ve nasıl kılındığını merak edenler için soruların yanıtlarını derledik.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

cumaaaa

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Cuma namazı ilk sünnet niyeti:

Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

CUMA NAMAZI SAATLERİ NELERDİR?

İşte 21 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:54'de kılınacak.
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:38'de kılınacak.
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:01'de kılınacak.
Bursa'da bugün Cuma namazı saat 12:53'te kılınacak.

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