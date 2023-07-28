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  4. CUMA NAMAZI nasıl kılınır? 28 Temmuz 2023 cuma vakitleri ve Diyanet'e göre adım adım CUMA NAMAZI KILINIŞI

CUMA NAMAZI nasıl kılınır? 28 Temmuz 2023 cuma vakitleri ve Diyanet'e göre adım adım CUMA NAMAZI KILINIŞI

28.07.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı kılınışı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü bu sene 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geldi. Bugün birçok kişi camilere gidecek, eller semaya uzanacak ve dualar edilecek. 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekat olan cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI nasıl kılınır? 28 Temmuz 2023 cuma vakitleri ve Diyanet'e göre adım adım CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Bugün aynı zamanda Aşure günü. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak ve ibadet edecek. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:16'da, Ankara'da 13.00'te, İzmir'de ise 13:23'te kılınacak. İşte, Diyanet'e göre adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

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**2 Rekat Cuma namazının farzı;**

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat
Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat
İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

CUMA NAMAZI SAATLERİ 28 TEMMUZ 2023

28 Temmuz Cuma günü Cuma namazı saat bilgileri şu şekilde:

İstanbul - 13:16 , Ankara 13:00, İzmir 13:23, Bursa - 13:15, Antalya 13:09

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