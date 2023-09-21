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  4. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 22 Eylül cuma vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 22 Eylül cuma vakitleri ve cuma namazı kılınışı

21.09.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü cemaat ile cuma namazı kılınması fark kılınmıştır. Yarın cuma saatinde vatandaşlar camileri dolduracak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmak için camiye gidilmelidir. Evde tek başına kılınamaz. Sadece erkeklere farzdır. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, 22 Eylül 2023 cuma vakitleri ve adım adım cuma namazı kılınışı rehberi...

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 22 Eylül cuma vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Cuma namazı kılınışı, yarın öğle vakti camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi öğle saatinde camilere akın edecek, eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Namazı kaçırmak istemeyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İstanbul cuma namazı saati 13:02 olarak açıklandı. Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İşte adım adım cuma namazı kılınış şekli ve konuya dair detaylar...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

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İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

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3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

2 Rekat Cuma namazının farzı;

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat
Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat
İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

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4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

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3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

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