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CUMA NAMAZI SAATİ: 12 Mayıs 2023 Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

12.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Bugün cuma namazını kılmak için camiye gidecek olan vatandaşlar illerindeki Cuma namazı vakitlerini araştırıyorlar. Peki, 12 Mayıs 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAATİ: 12 Mayıs 2023 Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta, İstanbul Cuma namazı saati, Ankara Cuma namazı saati ve tüm illerin namaz saatleri hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. Bugün cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler camilere akın edecekler. Peki, 12 Mayıs 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 12 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
Ankara'da 12 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
İzmir'de 12 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
Bursa'da 12 Mayıs Cuma namazı saat 13:05'te kılınacak.

CUMA NAMAZI

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI 3

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur.
Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.
Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder.
Niyet ederken:"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.
Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta: Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

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Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi dua ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rekat Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama "Sonra, dört rekat son sünneti, Niyeti şöyledir:
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır.Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".
Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün Cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur.
Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.Bundan sonra, iki rekat vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir.Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rekat, öğle namazı olur.Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, dua edilir.

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