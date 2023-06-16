CUMA NAMAZI SAATİ 16 HAZİRAN 2023: İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Diyanet'e göre tüm iller ve Ankara, İzmir, İstanbul cuma saati

Cuma namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, cuma günü camileri doldurup taşıracak. İşte 16 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 16 HAZİRAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:10

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:54

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:17

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:09

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:44

16 HAZİRAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ



