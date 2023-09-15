CUMA NAMAZI SAATLERİ 15 EYLÜL 2023: Cuma namazı saat kaçta? 15 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün cuma saatinde vatandaşlar camileri dolduracak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saatleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

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CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:05

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:49

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:12

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:39

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:58

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:20

MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:20

MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:27

GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:31

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:39

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

