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CUMA NAMAZI SAATLERİ 27 EKİM 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma vakitleri...

27.10.2023 00:02 | Son Güncelleme:
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Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün vatandaşlar camileri dolduracak. Eller semaya açılarak dualar edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri gibi tüm illere ilişkin bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATLERİ 27 EKİM 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma vakitleri...

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il yayımlandı. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Çok sayıda vatandaş internette, "27 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazında yine Filistin'e dualar edilecek. Peki, cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 12:53
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:38
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:00
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:28
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:46
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:08
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:30
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:16
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:19
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:27

EN ANLAMLI, FİLİSTİNLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi !!...

Yer yüzünde okunan,

Gök kubbede yankılanan,

Her Ezan sayısı adedince,

Senden af diliyorum...

Sen beni ve bizleri affeyle...

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Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e, zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayâsızca bir işgal ve tecavüze karşı bu meydanda, huzurunda toplandık, milletçe ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım! Hayırlı Cumalar

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Allah'ım, hani Bedir'de Peygamber Efendimiz; "Ya rabbi, İslam'ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle" diye dua etmişti de; ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. Yarabbi şu anda yine, Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinde yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah'ım. Cumamız mübarek olsun.

Günün önemli manşetleri


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