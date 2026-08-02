Yaşam enerjin çok mu yüksek? Yoksa olanı da tutmaya mı çalışıyorsun? Bunu öğrenmek için sen testi çöz, bize cumartesi günü rutinini anlat biz de sana cevabı söyleyelim. Hadi, başlıyoruz!

Cumartesi sabahı temizlik rutinlerine göre yaşama enerjini hesaplıyoruz! 1/7 Sabah alarm çalınca... Hemen kalkar camları açarım. Yatakta telefona bakarak oyalanırım. Bir süre daha yatakta uyurum. 2/7 Arka planda çalmasını istediğin ses bunlardan hangisi? Sakin bir şeyler. Tatlı bir podcast. Son ses dans ettiren Türkçe pop playlist'i. 3/7 Cumartesi sabahı süpürge ile ilişkin bunlardan hangisi? İlk iş evi süpürür ve bitiririm. Kahvaltı yaptıktan sonra süpürürüm. Akşama doğruya kalır. 4/7 Peki nasıl toz alıyorsun? Görünen yüzeyleri hızlıca geçer, gerisini haftaya bırakırım. Bibloları kaldırır, altlarını siler, parlatırım. Toza parmağımla kalp çizer, yola devam ederim. 5/7 Senin temizlik kombinin bunlardan hangisi? Renkli spor kıyafetler! Eski eşofman ve tişört. Pijamalar yeter. 6/7 Koltuk minderlerinin arkasını kontrol etme sıklığın nasıl? Haftada bir arkalarını süpürürüm. Ayda bir aklıma gelirse üstünkörü bakarım. Anca koltuğun yerini değiştirirken bakarım. 7/7 Duşa girdin çıkarken...