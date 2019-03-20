HABER

"Cumhur İttifakı, gizli pazarlıkların yapıldığı ittifak değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Cumhur İttifakı masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını çok iyi biliyoruz" - "AK Parti treninden inenler bir daha o trene binemezler. Biz bizimle olanlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Bizimle olanlar ile karşımızda olanları da asla ve asla unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Ünal, Malatya'daki temasları kapsamında Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret etti, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra beraberinde AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Hacı Hasan Akyol Çarşısı önünde partililerle bir araya gelen Ünal, AK Parti'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine sevdalı olduğunu söyledi.

Ünal, önemli bir bölgede bulunduğunu ancak kendileri için her yerin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Biz ne diyoruz? 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Bir şey daha diyoruz. 'Tek oy, tek millet.' Tek oy, tek bayrak, tek oy, tek devlet.' Tek oy çok önemli. Tek bir oy bizim geleceğimize vereceğimiz kararı belirler. O yüzden dünyada gözlerini Türkiye'ye dikmiş bakanlara karşı, PKK'yı, FETÖ'yü, Türkiye düşmanlarını sevindirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 17 yıldır güzel bir şekilde yönetildiğini belirten Ünal, önceden çekilen çileleri ise alsa unutmayacaklarını kaydetti.

- "Cumhur ittifakı masa başı, seçim ittifakı değildir"

Türkiye'nin asla eskiye dönmeyeceğini vurgulayan Ünal, şunları belirtti:

"Bu millet yenilmez, Türkiye bölünmez kardeşlerim. Bin yıldan beri bu topraklardayız, bağımsızlık bizim karakterimiz oldu. Asla diz çökmedik, boyun eğmedik, teslim olmadık. 15 Temmuz gecesi bunu dünyaya bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz gecesi bu millet bir gönüldaşlık, mutabakat oluşturdu. Millet bekası için bir ittifak oluşturdu. Cumhur İttifakı masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını çok iyi biliyoruz. Kimin kiminle bir arada olduğunu, yol yürüdüğünü çok iyi biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. 31 Mart gecesi onlar derslerini almış olacaklar."

- "AK Parti'nin yolu da izi de bellidir"

"AK Parti treninden inenler bir daha o trene binemezler" ifadesini kullanan Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan ile ya yol yürüyorsundur ya da yürümüyorsundur. Derdine, kavgasına, davasına, mücadelesine ya yardımcı oluyorsundur ya da olmuyorsundur. Kimse AK Partili gibi davranmasın. AK Parti'nin adayı burada." diye konuştu.

Ünal, kendileri ve makamları için mücadele vermediklerine dikkati çekerek, "Bu mücadeleyi milletimiz için veriyoruz. Bu mücadele millet için hizmetkar olma mücadelesidir. Her kim nefsinin, makamının derdine düşmüşse o bizden değildir. AK Parti'nin Genel Başkanı, teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkan adayları bellidir. AK Parti'nin yolu da izi de bellidir. Biz bizimle olanlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Bizimle olanlar ile karşımızda olanları da asla ve asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indiKaramollaoğlu: Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Darende Malatya

En Çok Okunan Haberler

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.