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CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ VE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 07:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan  itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. Yenikapı'daki miting nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Avrasya Tüneli kapatılması
-Uyarı levhaları
-Kapanan bazı yollar
-Genel ve detaylar

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