Cumhur İttifakı'na bir parti daha mı katılacak? AK Partili Şen'den önemli açıklamalar! "Başka partilerle..."

Seçim dönemi öncesinde ittifaklarla ilgili birbirinden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti'den de Cumhur İttifakı'na dair bir açıklama geldi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında Peki Sonra programında konuk oldu ve oy potansiyelleriyle Cumhur İttifakı'na dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI'NA BİR PARTİ DAHA MI KATILACAK?

Programda Ak Parti'nin seçim öncesi bazı partilere ittifak teklifinde bulunacağını söyleyen Şen, "Bu seçimler sadece siyasi parti seçimi değil aslında. Seçimleri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tabii bizim vereceğimiz bir karar değil milletimizin vereceği bir karar bu yüzden hep sokaklardayız. Teşkilatlarımız hep sokaklarda, mahallelerde. 2023'ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz, büyütmemiz de lazım." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER VE Z KUŞAĞI TARTIŞMASI

Gençlerin AK Parti'ye oy vermediğinin büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Şen, "AK Partiye oy veren gençlerin oranı bizi takip eden kitlenin toplam oy oranının üstünde, bunu ne ile açıklayabilirler? Z Kuşağı oy vermiyor diyorlar illa bu milletin gencine bir isim takacaksak o isim var zaten 'Türk Gençliği'. Bundan daha güzel daha özele indirgenmiş bir isim aranıyorsa o ismi de Sayın Cumhurbaşkanımız verir. 'TEKNOFEST Kuşağı, TEKNOFEST Gençliği'" diye konuştu.





