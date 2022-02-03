HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhur İttifakı'na bir parti daha mı katılacak? AK Partili Şen'den önemli açıklamalar! "Başka partilerle..."

Cumhur İttifakı'na bir parti daha mı katılacak? AK Partili Şen'den önemli açıklamalar! "Başka partilerle..."

03.02.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim dönemine dair açıklamalar ve ittifaklarla ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olarak ‘Cumhur İttifakı’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, yüzde 40 oranında bir oy potansiyellerinin olduğunu belirterek Cumhur İttifakı’nı büyütebileceklerini söyledi. Şen, “Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir.” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'na bir parti daha mı katılacak? AK Partili Şen'den önemli açıklamalar! "Başka partilerle..."

Seçim dönemi öncesinde ittifaklarla ilgili birbirinden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti'den de Cumhur İttifakı'na dair bir açıklama geldi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında Peki Sonra programında konuk oldu ve oy potansiyelleriyle Cumhur İttifakı'na dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI'NA BİR PARTİ DAHA MI KATILACAK?

Programda Ak Parti'nin seçim öncesi bazı partilere ittifak teklifinde bulunacağını söyleyen Şen, "Bu seçimler sadece siyasi parti seçimi değil aslında. Seçimleri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tabii bizim vereceğimiz bir karar değil milletimizin vereceği bir karar bu yüzden hep sokaklardayız. Teşkilatlarımız hep sokaklarda, mahallelerde. 2023'ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz, büyütmemiz de lazım." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER VE Z KUŞAĞI TARTIŞMASI

Gençlerin AK Parti'ye oy vermediğinin büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Şen, "AK Partiye oy veren gençlerin oranı bizi takip eden kitlenin toplam oy oranının üstünde, bunu ne ile açıklayabilirler? Z Kuşağı oy vermiyor diyorlar illa bu milletin gencine bir isim takacaksak o isim var zaten 'Türk Gençliği'. Bundan daha güzel daha özele indirgenmiş bir isim aranıyorsa o ismi de Sayın Cumhurbaşkanımız verir. 'TEKNOFEST Kuşağı, TEKNOFEST Gençliği'" diye konuştu.

thumbs_b_c_e41acb88329e261f743ca876e1f25d96

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklama
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
Pentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyorPentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyor
Anahtar Kelimeler:
seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer!

Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer!

Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Almak istemeyince yüzünde parçaladılar!

Almak istemeyince yüzünde parçaladılar!

İlginizi Çekebilir

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.