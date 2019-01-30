Cumhur İttifakı’nın Balıkesir adayları açıklandı

Cumhur İttifakı’nın Balıkesir adayları düzenlenen törenle açıklandı. Balıkesir’de Ayvalık, Edremit ve Balya’da MHP’li adaylar gösterilirken, diğer ilçelerde AK Parti’nin adayları seçime girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerli üretimlere verilen önemi gözler önüne sererek, "Yerli tank üretmeye başlıyoruz. 250 tane BMC yapacak. 100 tane de Katar bekliyor" dedi.

AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı Balıkesir’de düzenlenen törenle adaylarını açıkladı. Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldı. Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere iletiyorum. Artık durma vakti değil, adaylarımızı tanıtacağız. Niçin siyaset yaptığımıza dair aktarımlarda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. AK Parti’ye inanıyoruz. AK Parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün buralarda olamazdık. Bakınız, 2011’de milletvekili olarak seçildim. Teşkilatlarda görevlerde bulundum. 2010 referandumu vardı. Darbecilerin yargılanamayacağına ilişkin geçici 15. maddesi idi. 2010 referandumu ile biz bunu değiştirmek istediğimizde Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyanı vardı. Asla değiştirilemez, asla yargılanamaz diyordu. Darbeciler yargılandı, yargılanmaya da devam ediyor. Demokrasiden bir başka örnek. Bir Kur’an Kursu’nu bastılar, operasyon yaptılar. 12 yaşından önce Kuran-ı Kerim öğrenmesi yasaktı o dönemde. Emniyet Müdürümüzün yanına gittim ’haberim yok’ diyor. Şehrin göbeğinde 2007’li yıllarda çocukları almış götürmüşler. Emniyet Müdürü ’Senin haberin yok galiba EMASYA protokolü var’ dediler. Artık EMASYA Protokolü yok hamdolsun. Mesela bürokrasi ortadan kaldırıldı. Veraset ilamı çıkacak. Bir ilam çıkartmak için onlarca farklı yerlere yazı gönderiyorduk. Şimdi noterden alıp çıkıyoruz. Gerçekten bir veraset ilamı için aylar geçiyordu" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık İHA var. İnsansız hava aracı. Bugün teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde veremezdik. Ne İsrail’e ne Amerika’ya mecburuz. Hem kullanıyoruz, hem satıyoruz. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını satıyoruz. Şimdi yerli tank üretmeye başlıyoruz. 250 tane yapacak BMC teslim edecek. 100 tane de Katar bekliyor. Bundan daha büyük icraat olabilir mi? Yerli otomobil de olacak, Kanal İstanbul’da olacak. Böyle bir davaya katkı sağlamak sıradan bir iş değildir. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, hiç kimse zalime ’One Minute’ diyemezdi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok dua etmemiz gerekiyor. Gece gündüz çalışmamız şart"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, ise "Durmadan, dinlenmeden çok çalışacağız. Dinamik gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla sıkmadık el bırakmayacağız inşallah. Bu kutlu davada Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "AK Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı’nın tanıtım günündeyiz. Balıkesir büyük, 20 ilçesi var. Burada Kuvayi Milliye şehrinin adayları tanıtılıyor, hayırlı uğurlu olsun. Balıkesir 20 ilçesi ile 900 kırsal mahallesi ile hedefler bir oldu, idareler bir oldu. 31 Mart geliyor. AK Parti ile bu millet sosyal, kültürel belediyeciliği tanımıştı. Bu yeni dönemde de gönül belediyeciliğini tanıyarak, basılmadık yer bırakmayacağız. Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile sorumluluk bizde diyerek 31 Mart’ta sandıktan sonuçları alıncaya kadar bize uyumak yok" şeklinde konuştu.