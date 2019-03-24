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Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen miting konuşmalarla başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" konuşmalarla başladı.

Vatandaşlar, "Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla Yenikapı'da düzenlenen miting için erken saatlerde alana gelmeye başladı.

Parti bayrakları yerine ellerinde Türk bayraklarıyla mitinge gelerek "birlik" mesajı veren vatandaşların, bir eliyle "Rabia", diğer eliyle "Bozkurt" işareti yaptığı görüldü.

Kırmızı-beyaz giyinen yaşlı bir vatandaş yanında getirdiği dev Türk bayrağını alanda salladı. Bir grup da Türk askerlerinin Çanakkale Savaşı'nda giydiği askeri kıyafetlerle mitinge katıldı.

Konuşmalar öncesinde sanatçılar Esat Kabaklı ve Mustafa Yıldızdoğan da sahne aldı.

- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Miting, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan alana helikopterle geldi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sahneye çıkarak alanı dolduran vatandaşları selamladı.

Alana gelişi sırasında vatandaşlarla selamlaşan ve kısa süre sohbet de eden Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katılıyor.

Miting, Binali Yıldırım'ın konuşmasıyla devam ediyor.

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Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

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