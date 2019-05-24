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Cumhurbakşanı Erdoğan: "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı. 23 Haziran’da yeniden seçime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii’ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocakve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Namazın ardından düzenlenen kısa törenle, Hacı Osman Torun Camii ibadete açıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzle bir eser kazandırılmış oldu. Burası yoğun şekilde gelişiyor. Gelişirken bizim Osmanlı’dan beri kültürümüz budur. Önce merkezde camilerimiz yer alır. Ondan sonra genişler gelişir. Burası da şu anda böyle. Buraya önce binalar, sonra bu cami yapılmış oldu. Gerek erkek, gerek bayan mescidi ile, gerek konferans salonu ile adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mimarisi güzel bir örneğini teşkil ediyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Müslüman ülkelerde yaşananlar nedeniyle sıkıntılı bir Ramazan yaşandığını anlatan Erdoğan, “Suriye’de olsun, Arakan’da olsun, Afganistan’da olsun tüm İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da aşılmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.
23 Haziran’da yapılacak seçimleri de hatırlatan Erdoğan, “Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak, bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferi ile bu işi noktalayalım” dedi.

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