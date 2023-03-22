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Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu! Muharrem İnce ve Fatih Erbakan...

22.03.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu. En çok imzayı 28 bin 235'le Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise 27 bin 910 imzayla ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu! Muharrem İnce ve Fatih Erbakan...

Türkiye kritik seçim virajına girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları ise netleşti.

EN ÇOK İMZA MUHARREM İNCE'YE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 bin 235 imzayla birinci sırada yer aldı. İnceyi, 27 bin 910 imzayla Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan takip etti.

İşte tek tek atılan imza sayıları:

Muharrem İnce: 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek: 6679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34

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Muharrem İnce imza

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