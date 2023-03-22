Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu! Muharrem İnce ve Fatih Erbakan...

Türkiye kritik seçim virajına girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları ise netleşti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 bin 235 imzayla birinci sırada yer aldı. İnceyi, 27 bin 910 imzayla Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan takip etti.
İşte tek tek atılan imza sayıları:
Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34