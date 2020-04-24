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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 07:06 | Son Güncelleme

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. Buna göre, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu atanırken, Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.

Öte yandan, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğüne Fahri Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ise Mustafa Özen getirildi.

(DHA)

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