Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Barışa verdiğimiz önem ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözleri ile sabittir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 29 Ağustos Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Günü programında konuştu. Topçu, “Türkiye, devleti ve milleti ile dünyanın barışını ve güvenliğini her daim isteyen ve bunun için her türlü gayreti, çabayı destekleyen ve içinde yer alan önemli bir ülkedir. Savaş mağduru 4 milyon insanı hiçbir destek görmeden ülkemizde yıllardır misafir etmekteyiz. Devlet ve millet olarak dünya barışına verdiğimiz önem, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözleri ile sabittir” diye konuştu.

29 Ağustos 1991’de Kazakistan’ın dünyanın en büyük nükleer deneme sahalarından biri olan Semey (Semipalatinsk) nükleer test sahasının kapatılması kararını hatırlatan Topçu, “Dünyayı ve insanlığı nükleer silahlardan ve deneylerden kurtarmak için 29 Ağustos 1991’de Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev, tarihi bir kararnameyi onaylayarak, ülkesindeki dünyanın en büyük nükleer deneme sahalarından biri olan Semey (Semipalatinsk) nükleer test sahasının kapatılması kararını almışlardı. Bilge lider Nazarbayev’in dünya barışı adına almış olduğu bu önemli kararı tarih kaydetmiş olup, aynı zamanda da bütün insanlık dünya durdukça Aksakalımızın bu kararını şükranla ve minnetle her daim yad edecektir” şeklinde konuştu.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’ın dünyadaki krizlerin ve sorunların çözümünde önemli yeri olduğunu söyleyen Topçu, “Kardeş devlet Kazakistan’ın dünyayı ve insanlığı nükleer tehdit ve yıkımdan kurtarmak, barışın refahın, güvenliğin, adaletin hakim olduğu bir dünyayı insanlığa kazandırmak için yapmış olduğu çok önemli çalışmalar, BM dahil olmak üzere ulusları kuruluşlarca büyük takdir ve destek görmektedir. Bugün, Kazakistan’ın başkenti Nursultan, dünyadaki krizlerin ve sorunların çözümünde akla ilk gelen güvenilir merkezlerden biri olup, aynı zamanda kurucu lideri Aksakal Nursultan Nazarbayev ise sözüne, öngörülerine güvenilen ve itibar edilen önemli devlet adamları arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekly ise, 2009’da Kazakistan hükümetinin inisiyatifi ve BM Genel Kurulunun kararı ile 29 Ağustos’un Nükleer Testlere Karşı Uluslararası Gün olarak kabul edildiğini ve bu sene 10. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, yalnızca dünyanın en büyük nükleer deneme alanlarından biri sayılan Kazakistan’daki Semey (Semipalatinsk) nükleer test sahasında 1949 ile 1963 yılları arasında test edilen nükleer silahların toplam gücünün Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücünü 1,2 bin kat aştığına dikkati çekti.

Prof. Dr Kürşat Zorlu, konuşmasına nükleer testlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayarak, “Öncelikle bu anlamlı gün vesilesiyle hayatını kaybeden Kazak kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Nükleer silahlanma tehlikesinin önemli bir ayağı da eski Sovyetler Birliği ve onun çöküşü sırasında söz konusu coğrafyada bırakılan kalıntılardır” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Büyükelçiliğince düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, davetliler ve basın mensupları katıldı.