HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak?

23.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili olarak, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak ve saat kaçta açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki Cuma kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili olarak, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” şeklinde konuşmuştu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak ve saat kaçta açıklanacak sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 MANİFESTOSUNU NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cuma, Vahdettin Köşkü’nde bulunan Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazının sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Gazetecilere "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" şeklinde konuşmuştu.

2023 MANİFESTOSU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacak olduğu konuşmada, 2023'ün manifestosunu açıklayacağını belirtti. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü düzenlenecek. 2023 hedeflerinin duyurulacağı kongre saat 10:00’da başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
AK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklamasıAK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklaması
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi! Ahmet Hakan da sinirlendi

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

Stoltenberg: Türkiye Avrupa’nın savunması için kritik önemde

NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Kritik önemde

BBP Genel Başkanı Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklaması

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.