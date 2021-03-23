Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki Cuma kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili olarak, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” şeklinde konuşmuştu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak ve saat kaçta açıklanacak sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 MANİFESTOSUNU NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cuma, Vahdettin Köşkü’nde bulunan Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazının sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Gazetecilere "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" şeklinde konuşmuştu.

2023 MANİFESTOSU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacak olduğu konuşmada, 2023'ün manifestosunu açıklayacağını belirtti. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü düzenlenecek. 2023 hedeflerinin duyurulacağı kongre saat 10:00’da başlayacak.



