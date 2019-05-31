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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta oyları çaldılar

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da düzenlenen 'Büyük Üsküdar İftarı' programına katıldı. Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta oyları çaldılar

Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir. Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir." dedi.

"NELERİN DÖNDÜĞÜNÜ ANLAMADIK MI?"

Erdoğan, "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı? İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erdoğan Büyük Üsküdar İftarı

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