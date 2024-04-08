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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen Filistin tepkilerine AK Parti'den yanıt! "Bu konudaki saldırılar haksızdır, hukuksuzdur"

08.04.2024 13:44
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesiyle ilgili tutumuna yönelik açıklama yaptı. Erdoğan'a gelen eleştirilere yanıt veren Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen Filistin tepkilerine AK Parti'den yanıt! "Bu konudaki saldırılar haksızdır, hukuksuzdur"

Türkiye'nin İsrail ile ticareti son günlerde yeniden gündeme gelirken Filistin'deki katliama yönelik protestolar da devam ediyor. Konu siyasetin gündemine de taşındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen eleştirilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi.

"YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİ VE GAYRETİ TÜM DÜNYANIN MALUMU"

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Ömer Çelik şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim'den bugüne Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur.

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"YEGÂNE LİDERDİR"

Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.

Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir.

"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ TUTUMUNA İLİŞKİN SALDIRILAR HAKSIZDIR"

Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur…

Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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