HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' ünvanı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' ünvanı verildi

01.03.2024 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov tarafından, 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' ünvanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' ünvanı verildi

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan’ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, birtakım imzaların da atıldığı belirtilerek, "Türkiye ile Türkmenistan arasında 'Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı', 'Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı' ve 'Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası' imzalandı. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' ünvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov’a teşekkür etti" denildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da inanılmaz görüntüler! Traktörle polisten kaçmaya çalıştı, arsaya girip manevra yaptıManisa'da inanılmaz görüntüler! Traktörle polisten kaçmaya çalıştı, arsaya girip manevra yaptı
Seçilirsem boğma rakı tesisi kuracağım!Seçilirsem boğma rakı tesisi kuracağım!
Antalya’da Mart ayının ilk günü deniz keyfi! İşte o görüntüler…Antalya’da Mart ayının ilk günü deniz keyfi! İşte o görüntüler…
Anahtar Kelimeler:
erdoğan
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses şakasına ölüm tehdidi!

İbrahim Tatlıses şakasına ölüm tehdidi!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Herkes bunu konuşmaya başladı! İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? İkisine de soruldu

Herkes bunu konuşmaya başladı! İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? İkisine de soruldu

Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

Gelininin evine giren kişiyi öldürdü, kendini bakın nasıl savundu!

Gelininin evine giren kişiyi öldürdü, kendini bakın nasıl savundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.