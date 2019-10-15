Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası topluma, Suriye'deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine 'Başkaları harekete geçmezken Türkiye adım atıyor' başlıklı makele yazdı. Erdoğan, Suriye iç savaşının 2011 yılında başladığından beri hiçbir ülkenin, yaşanan insani krizin acılarını Türkiye kadar net hissetmediğini bildirdi. Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul ederek, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 40 milyar dolar harcadıklarını kaydeden Erdoğan, "Misafirperverlik kültürümüzün gereği olarak uluslararası toplumdan çok az destek alarak milyonlarca savaş mağdurunu misafir etmenin yükünü sırtladık" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA LİDERLERİYLE PAYLAŞTIM'

Türkiye'nin bu noktada yapabileceklerinin sınırına ulaştığını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Uluslararası finansal destek olmaksızın mültecilerin Batı'ya gidişini durduramayacağımız yönünde uyarıları defalarca yaptık. Sorumluluklarından kaçmak isteyen devletler, sonuçsuz kalan uyarılarımızı gerçeklerin bir ifadesi değil, birer tehdit olarak yansıttı. Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda ise Suriye'nin kuzeyi için bir plan geliştirdik. Bu planı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçtiğimiz ay dünya liderleriyle paylaştım. Türkiye, bu plan uyarınca insani krizi sonlandırmak, düzensiz göçün temelinde yatan şiddet ve istikrarsızlığı nihayete erdirmek için geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Mülteci krizini bitirmek için bir alternatif plan olmadığını düşünürsek, uluslararası toplum ya ülkemizin çabalarına destek olmak ya da sığınmacıları kabul etmeye başlamak durumundadır."