Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

SUUDİ ARABİSTAN HALKININ BAYRAMINI KUTLADI!

Erdoğan, Prens Selman ile yaptığı görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Erdoğan, Selman ve tüm Suudi Arabistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





