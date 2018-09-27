Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yatırımcılara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugüne kadar (ABD ile) pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir.

FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, (ABD ile) ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor.

Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor.

ABD ile ticaret dengesi ABD lehine, Türkiye ise aleyhinedir.

Trump yönetiminin ek vergileri ülkemizi hedef alan adımlardan biridir.

Her karar mukabiliyle karşılık bulur, biz kazan-kazan ilkesinden yanayız.

Ortada bir haksızlık varsa DTÖ kuralları çerçevesinde çözülmesi esas olmalıdır. Biz de haklarımızı DTÖ'de arıyoruz.

Bugün itibariyle Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti.

Türkiye yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir. Fazla yatırım için gerekli düzenlemeyi yapmayı sürdüreceğiz.

Ülkemiz artık bürokratik engellere takılmadan karar alıyor. Ülkemizde yatırım yapana vatandaşlık kapsını açacağız.