Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AKM, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır" dedi. Eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını aktaran Erdoğan, Rami Kışlasına İstanbul’un en büyük kütüphanesini yapılacağını ve kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacağını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı’nda Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı. Projenin Türkiye’nin sanat ve kültür alanında çığır atacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “6 Kasım 2017 tarihinde tanıtım projesini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Atatürk kültür Merkezi’nde yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşacak. Bina içerisinde 2073 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne ve kulis alanları ile atölye ve depo alanları, prova odaları, sergi salonları millet kıraathaneleri gibi birçok alan yer alıyor. Her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde bu proje hazırlandı. Şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyoruz. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

“Raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir” Atatürk Kültür Merkezi Projesi’nin toplam yatırım bedelinin 860 milyon lira olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kültür şehrimizin, İstanbul’un şanına yakışır bir eseri hizmete sunacağız. Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin merkezi olarak görenler, ilk günden itibaren bu projeyi engellemeye çalıştılar. Bunlar sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Cami yapacağımız, AVM yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular. 2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina, 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul’un beklentilerine cevap veremiyordu. Eski binanın tamiri ve güçlendirmesi bakımından hazırlanan proje de bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendi” ifadelerini kullandı.

“Oraya teröristlerin resimlerini astılar” Eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern, daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanların kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ettiğini ifade eden Erdoğan, "Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Bu sözde sanatseverlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütünün paçavralarıyla eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor, hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler Gezi’de Atatürk Kültür Merkezi’ni demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. İstiklal Caddesi’nde yaşadık, AKM’nin cephesinde yaşadık. Ne yapacaktık, seyir mi edecektik? Oraya teröristlerin resimlerini astılar. Bu kutlu şehrin duvarlarına ’Zulüm 1453’te başladı’ diye yazarken bu eski binayı kullandılar. Biz bunların tehditlerine boyun eğmedik. Zihnen ve ruhen bu topraklardan bağını koparanlara rağmen biz hizmet aşkıyla yolumuza devam ettik" dedi.

“Milli iradeye kast eden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak”

Bugün 10 yıllık bir sabrın meyvesini topladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası bir kültür merkezi değildir, son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak. İstanbul kendini bu projede bulacak. AKM milletin değerleriyle, inancıyla insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. Ülkemiz cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya çalışsa karşısında bu zihniyeti bulmuştur. Hemen her alanda yaptığı hamleler dışarıda hasımlarımız, içeride de belli kesimler tarafından engellenmiştir ifadelerini kullandı.

“Rami Kışlası’nı da İstanbul’un en büyük kütüphanesi yapıyoruz”

Konuşmasında iki müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rami Kışlası’nı da İstanbul’un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. İnşallah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbulumuza kazandırmak” dedi.

“Kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak”

Bu hafta Mecli’te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV’nin sıfıra düşürülmesinin genişletileceğini aktaran Erdoğan, “Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Amacımız daha çok okuyan bir toplumun inşasına katkıda bulunmaktır” dedi.

Açıklamalarının ardından ihaleyi alana firma yetkilileri ile pazarlığa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihalenin planlandığı gibi 24 ayda değil 20 ayda tamamlanacağı sözünü aldı. Erdoğan’ın yaptığı pazarlık ile firma yetkilileri ihale bedelini de 860 milyon liradan 850 milyon liraya indirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sanatçılar ile diğer yetkililer birlikte butona basarak temeli attı.

