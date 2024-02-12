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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken bayrak detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken bayrak detayı

12.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda astronot olarak görev alan Alper Gezeravcı'yı Ankara'da kabul etti. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 21 gün süren görevi boyunca çeşitli üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 önemli deneyi gerçekleştirerek görevini başarıyla tamamladı. Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Gezeravcı'nın Erdoğan'a verdiği kırmızı kutudaki bayrak dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken bayrak detayı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda kabul edildi. Gezeravcı'nın kırmızı bir kutu içerisinde uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu anlar dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.

Esenboğa'daki Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.

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"UZAY SEYAHATİ DEĞİLDİ"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Türkiye'ye döndü. Gezeravcı, "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu bu işin otoriteleri tarafından ifade edilen değerlendirmelere istinaden söylüyorum" dedi.

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GEZERAVCI: BU BİR BAŞLANGIÇ

Alper Gezeravcı ise görevi kapsamındaki hedeflere ulaşabilmenin mutluluğuyla Türkiye’ye döndüğünü söyledi. Gezeravcı, bu görevin bir varış değil, bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu bizim de ülke olarak fazlasıyla hak etmiş olduğumuz uzaydaki yerimizi, bu ekosistemde fayda sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını inşallah çok kısa süre içerisinde göreceğiz. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı. Devletimizin atmış olduğu bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz öz güveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz" dedi.

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Soruları da yanıtlayan Gezeravcı, dünyadaki adaptasyon sürecine ilişkin soruya, "Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi nispeten kısıtlı bir alan. Daha geniş hacme giriş yapmış olduğumuz andan itibaren adaptasyonla ilgili geçici bir süre sıkıntı yaşayabileceğimiz alışma sürecinin yaşanabileceğiyle ilgili süreçten bahsedilmişti. Çok şükür adım attığımız andan itibaren orada da bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir ilave takviyeye ihtiyaç duymadım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren de hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

REKOR YOLCULUK SÜRESİ

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Bugüne kadar yürütülen Axiom misyonları içerisinde en uzun misyon oldu.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün 47 saatlik yolculuğu da bu misyon içerisinde imza atılan rekorlardan biri olarak tarihe geçti.

(AA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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