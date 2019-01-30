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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara’yı adaylarımıza, adaylarımızı da Ankaralılara emanet ediyoruz” (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çankaya’nın ismi büyük, içindeki hizmet berbat, rezalet, Yenimahalle ayrı öyle.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çankaya’nın ismi büyük, içindeki hizmet berbat, rezalet, Yenimahalle ayrı öyle. Biz şimdi Yenimahalle’yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde Ankara’nın ilçelerinden aday olacak belediye başkanlarının isimlerinin açıklandığı aday tanıtım töreninde konuştu. Ankara Spor Salonu’ndaki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez ve İl Başkanlığı yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.
Behçet Kemal Çağlar’ın “Ankara” şiiri ile konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rize ata yurdumdur, İstanbul hayata ve siyasete atıldığım şehirdir, Ankara da ülkeme ve dünyaya hizmet ederken et ve tırnak gibi iç içe geçtiğim şehirdir. Biz Ankara’yı çok sevdik, inanıyorum ki Ankara’da bizi çok sevdi. 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor, bırakmayacak. Bu sevda ile Ankara için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Ankara’ya yapılacak hizmetlerde Ankara’da hizmet eden belediye başkanlarının daima yanında olacağını söyleyen Erdoğan, “Ankara’yı adaylarımıza, adaylarımızı da Ankaralılara emanet ediyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri her an seçime hazır olan partidir. Seçim dönemlerinde sadece milletimizin karşısına çıkartacağımız adayların isimlerini belirliyoruz. Milletin gönlünde yeri olmayan, ilçesinde, ilinde karşılığı bulunmayan kimsenin AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.
Kapısı açık olmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin AK Parti’de milletvekili, belediye başkanı olabilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, “AK Parti’yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik bu vasfıdır” diyerek, AK Parti ile millet arasındaki en önemli bağın bu olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu kriterlere uymayan milletvekili, belediye başkanı, teşkilat yöneticimiz olursa o zaman milletimizin gözünden düşmüşüz demektir. Çankaya’yı da, Yenimahalle’yi de alarak Ankara’da yeni bir değişim ve dönüşümü başlatmamız lazım. Bugüne kadar Çankaya’ya gelenler hizmet vermediler, veremediler. Çankaya’nın ismi büyük, içindeki hizmet berbat, rezalet, Yenimahalle ayrı öyle. Biz şimdi Yenimahalle’yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım. Bir yol arkadaşımızı Ankara’ya belediye başkan adayı yaptık. Cumhur İttifakı olarak 25 adayımızla Ankara’da yeni bir dönüşüm değişimi 1 Nisan’dan itibaren başlatacağız. Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti’deki her arkadaşımızın bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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