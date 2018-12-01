Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi programı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Hayata geçirdiğimiz projeleri diğer liderlerle paylaştım.
Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz.
Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke. Mülteciler toplama kamplarına haspedilemez.
Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batıda dolaşıyor.
FETÖ'cü teröristler kimi ülkeler tarafından korunuyor.
Şehitler verme pahasına Suriye'de DEAŞ'a en ağır darbeyi indirdik.
Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.
Fırat'ın doğusunu kısa zamanda terörden kurtaracağız.
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olayı asla siyasi bir mesele olarak görmedik. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır.
Bu vahşi cinayetin emrini vereninden, uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir."
Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye'de Fırat Doğusu Münbiç, bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib'i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç'i kendileriyle ele aldık."
Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şuan oradalar.
Putin vizeleri kısmi olarak kaldırma kararı verdi. Vizelerin tamamen kalkacağını ümit ediyoruz.
Bir defa "Türkiye, Ermenilere karşı soykırım uygulanmıştır" diyemez. Benim ülkemde şuan 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsanı davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesinde gelelim bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartışmaya da gireriz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermeni soykırım iddialarına ilişkin, ''Benim ülkemde şu an 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsani davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesinde gelelim bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartışmaya da gireriz.'' şeklinde konuştu.
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