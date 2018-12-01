Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası kritik açıklama!

Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır.

'BİZİM İÇİN BU OLAY ALÇAKÇA BİR CİNAYETTİR'

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olayı asla siyasi bir mesele olarak görmedik. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır.

Bu vahşi cinayetin emrini vereninden, uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir."

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye'de Fırat Doğusu Münbiç, bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib'i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç'i kendileriyle ele aldık."

Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şuan oradalar.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Putin vizeleri kısmi olarak kaldırma kararı verdi. Vizelerin tamamen kalkacağını ümit ediyoruz.