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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne hat levhası bağışladı

08.12.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne hat levhası bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat levhası bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne bağışlanan hat levhası, pazar günü caminin Hünkar Mahfiline yakın duvara asıldı. Hattat Mehmed Özçay tarafından yapılan levhada, Al-i İmran suresinin 159. ve 160. Ayetleri yer alıyor.

Siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tabloda, Al-i İmran suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor. İlk ve son satırı celi nesih; 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan levha, cami içinde Hünkar Mahfiline yakın duvara yerleştirildi. Al-i İmran suresinin 159. ve 160. ayetlerinin Türkçe meali ise şöyle:

"Sen onlara Allah'ın lutfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler"

Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı levhanın en altında Osmanlıca, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir" ifadesi yer alıyor.

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HEDİYE ETTİĞİ CÜZLÜKLER DE MİNBERİN SAĞ VE SOLUNDA

Öte yandan minberin sağ ve soluna yerleştirilen sedef kakma cüzlükler ve içinde bulunan Kur'an-ı Kerimler de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi. Cüzlüklerin kapağında ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ibadete yeniden açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine hediyesidir. 24 Temmuz 2020, Cuma" yazısı bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Ayasofya Camii'ne bir levha bağışlamıştı.

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(DHA)

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