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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 18.35'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral uğurladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakü'den ayrıldı.

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