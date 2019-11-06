Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin 70. yıl töreninde konuştu. Erdoğan, açıklamasında DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı. Erdoğan, gelişmeyi, 'ABD, 'Bağdadi kendini tünelde imha etti' diye iletişim başlattı. Biz de hanımını yakaladık, biz reklamını yapmadık, yeni açıklıyorum. Kız kardeşini, eniştesini Suriye tarafında yakaladık. Ama ABD gibi yaygara yapmıyoruz' ifadeleri ile duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları: Niçin bir ilahiyat mezunları, gerek imam hatip okullarında gerekse düz liselerde öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşarlar. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Öğretmen olmak için gayret etmiyor. Şu anda birçok imam hatiplerde kuran derslerinin boş geçtiğini biliyorum, buna şahidim. Tercihli bir sistem getirdik, özellikle de düz liselerde isteyenler Kuran'ı Kerim dersine girebilir. İlk yıl bir teşebbüs oldu, ondan sonra azalma başladı, şu anda ciddi manada bir azalma var. Din Kültürü ve Ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam.

'DİNDAR NESİL' TARTIŞMASI



Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dedim için zamanında bana geçmişinde imam hatip mezunu olan sözde köşe yazarları bile saldırdı. Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Dindar neslin olduğu bir ülkede tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacak. "BURADAN SİZLERE SESLENİYORUM"



Ben buradan şimdi sizlere sesleniyorum. Siz çalıştığınız zaman şansın etkisi diye bir şey olur mu? Şimdi katsayı yok, şu yok bu yok. Bütün engeller kalktı. İmam hatiplinin de aynı şansı var. İmtihanı kazanan gideceği yeri de kendisi belirleyecektir. Her döneminde kendine münhasır zorlukları olacaktır. Bizim de şu anda çektiğimiz sıkıntılar var. Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Onlar saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip yanaklarımızın birini çevirip hepsini de 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Dik durmaya mecburuz. Dikleşmeden yolumuza devam etmeye de mecburuz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak bunun sebebi bize dost geçinenler, bir SİHA vermedi, bir İHA vermiyor. Kongre'den geçmesi lazım diyor. Biz şimdi İHA'mızı da yapıyoruz, SİHA'mızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha ilerisini yapıyoruz 'Akıncı' diye. Belki de o dünyada bir ilk olacak. Onu başarmaya çalışıyoruz. Bir de onların mühimmatını kendimiz üretiyoruz. Obama'ya diyordum ki, 'terörle mücadelede mühimmat sıkıntımız var'. 'Göndereceğim' diyordu, bize akıllı bomba gelmedi. Bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı. Şimdi biz üretiyoruz. İhracatımız da başladı. 2.5 milyar dolar savunma sanayiinde yıllık ihracatımız var.