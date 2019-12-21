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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanın oğlunun nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:43 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.
Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.
(FOTOĞRAF)

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