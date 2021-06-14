HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti

14.06.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel Melsbroek Havalimanı'ndan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer uğurladı.

Son dakika! Biden ile görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalarSon dakika! Biden ile görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a gitti. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
DSÖ açıkladı: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşteDSÖ açıkladı: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

"20 yıldır sırat köprüsünden geçiyoruz" dedi ve ekledi: Dibine kadar yandaşım

"20 yıldır sırat köprüsünden geçiyoruz" dedi ve ekledi: Dibine kadar yandaşım

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.