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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde vatandaşlara dondurma ısmarladı

05.06.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğrayıp, dondurma yedi. Erdoğan vatandaşlarla dondurmacıda sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı.

VATANDAŞLARA DONDURMA ISMARLADI

Erdoğan buradan dondurma alıp yedi. Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

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"UKRAYNA İLE BİLİYORSUNUZ, ARAMIZ İYİ"

Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi. Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.
Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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"ÇOK BEĞENDİLER. ÇOK NAZİKTİLER"

"Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti" diyen Dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan gelenler büyük ilgi gösterdiler"

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"GELDİ, NORMAL BİR VATANDAŞ GİBİ İÇERİ GİRDİ"

Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze. Geldi, normal bir vatandaş gibi, içeri girdi. Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu. (DHA)

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