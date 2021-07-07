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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız

07.07.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, “Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız

Sincan Saraycık’ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Sincan Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrasında belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

"BİZE GURUR, KİBİR YAKIŞMAZ"

AK Parti'li kadınlardan yapılan hizmetleri anlatmak için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara otobüsün üzerinden çeşitli hediyeler dağıttı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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