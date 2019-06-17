Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi’nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi’nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi’nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir."