Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Konuşma sıralamasında dördüncü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul salonunda liderlere sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçmişte Bosna'da, Somali'de, yakın tarihte Myanmar'da halen Filistin'de yapılan katliamlar BM Güvenlik Konseyi'nin gözü önünde gerçekleşmiştir. Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında olmaya, Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Filistin'e yapılan yardımları kesmek, zalimleri cesaretlendirmektedir

Sağlıktan eğitime, gıdadan kültüre kadar bu büyük çatı altında yürütülen çalışmalarda bir tatminsizlik mevcuttur. İşte bu sebeple Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM yapısında kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.

Taktik çıkarları uğruna terör örgütlerine binlerce tır silah verenler, gelecekte bunun acılarını muhakkak çekeceklerdir. Mültecilere kapıları kapatıp, tüm yükü Türkiye'nin sırtına yüklemek, kimseyi daha güvenli yapmaz.