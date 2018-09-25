Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.
Konuşma sıralamasında dördüncü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul salonunda liderlere sesleniyor.
Geçmişte Bosna'da, Somali'de, yakın tarihte Myanmar'da halen Filistin'de yapılan katliamlar BM Güvenlik Konseyi'nin gözü önünde gerçekleşmiştir. Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında olmaya, Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Filistin'e yapılan yardımları kesmek, zalimleri cesaretlendirmektedir
Sağlıktan eğitime, gıdadan kültüre kadar bu büyük çatı altında yürütülen çalışmalarda bir tatminsizlik mevcuttur. İşte bu sebeple Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM yapısında kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
Taktik çıkarları uğruna terör örgütlerine binlerce tır silah verenler, gelecekte bunun acılarını muhakkak çekeceklerdir. Mültecilere kapıları kapatıp, tüm yükü Türkiye'nin sırtına yüklemek, kimseyi daha güvenli yapmaz.
Bunun başı şu anda Amerika'da Pensilvanya'dadır. Buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum. Bu örgütün 27 ABD eyaletinden charter okulları ile bir yılda topladığı para 763 milyon dolardır.
Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yaptı. İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacaktı. Ancak geciktiği için sırasını kaybeden Trump, üçüncü sırada konuşabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap etti.
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